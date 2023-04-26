село Солнцево, село Солнцево, Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Солнцево

Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
209Никитское (Бекетово-Солнцево), с. вл.при р. Орлике.121132178178Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Стрелецкая волость
83. Солнцево (Никитское), село бывшее владельческое, при речке Орлике, дворов 54, жителей 306, церковь православная, лавка, 2 торжка

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Стрелецкая волость
Бекетово, Никитское тож Солнцево (село)10город Орел
Никитское Бекетово Солнцево тож (село)10город Орел
Солнцево Бекетово Никитское тож (село)10город Орел

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Орловский район
291524Солнцевосело52°57'с.ш.35°54'в.д.N-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Орловский муниципальный район, Образцовское сельское поселение
54647425106с Солнцевосело
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