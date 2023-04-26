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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
209Никитское (Бекетово-Солнцево), с. вл.при р. Орлике.121132178178Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
83. Солнцево (Никитское), село бывшее владельческое, при речке Орлике, дворов 54, жителей 306, церковь православная, лавка, 2 торжка
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Бекетово, Никитское тож Солнцево (село)10город Орел
Никитское Бекетово Солнцево тож (село)10город Орел
Солнцево Бекетово Никитское тож (село)10город Орел
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291524Солнцевосело52°57'с.ш.35°54'в.д.N-36-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54647425106с Солнцевосело