деревня Рахманино, деревня Рахманино, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Рахманино

Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Подгоринская волость
597. Подгорная (Рахманина), деревня бывшая владельческая, при реке Лесн. Воронеже, дворов 29, жителей 241, волостное правление (уездный город в 45 верстах)

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Подгорнинская волость
село Подгорное«Старо Юрьевское» п.-т. отделение415
деревня Подгорная-Вердеревская«Старо Юрьевское» п.-т. отделение424

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Подгоринская волость
село Подгорное

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Староюрьевский район
289020Рахманинодеревня53°16'40°45'N-37-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Староюрьевский муниципальный район, Сельское поселение Подгорненский сельсовет
68636440131д Рахманинодеревня
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