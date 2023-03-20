- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4361Гендырь большой, дер.при рч. Быргинде.1152580226251Ярмарка 1. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1253. Большой Гондыр (Большегондская), деревня бывшая государственная, при речке Большой Быргинде, дворов 84, жителей 504, волостное правление (уездный город в 120 верста Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Большой Гондырь на р. Большом Быргыне, прав. церк., мечеть, зем. шк., библиотека, вол. прав., зем. ст., еженедельный базар по пятн., ярм.: 25 января и 14 сентября, Показать все Больше-Гондырское общество170424458Бывшие припущенникиЯзычники и магометане Тептяри и вотяки120—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
735052Большой Гондырсело56°22'00"55°19'00"O-40-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57628410101с Большой Гондырсело