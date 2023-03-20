село Большой Гондыр, село Большой Гондыр, Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Большой Гондыр

Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4361Гендырь большой, дер.при рч. Быргинде.1152580226251Ярмарка 1. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Большегондская волость
1253. Большой Гондыр (Большегондская), деревня бывшая государственная, при речке Большой Быргинде, дворов 84, жителей 504, волостное правление (уездный город в 120 верста Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Больше-Гондырская волость
1) с. Большой Гондырь на р. Большом Быргыне, прав. церк., мечеть, зем. шк., библиотека, вол. прав., зем. ст., еженедельный базар по пятн., ярм.: 25 января и 14 сентября, Показать все Больше-Гондырское общество170424458Бывшие припущенникиЯзычники и магометане Тептяри и вотяки120

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Куединский район
735052Большой Гондырсело56°22'00"55°19'00"O-40-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Куединский муниципальный район, Большегондырское сельское поселение
57628410101с Большой Гондырсело
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