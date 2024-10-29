деревня Коптяки, Среднеуральск, Свердловская область (на 2019) — Familio

Коптяки

Среднеуральск, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2196Исетская (Коптякова), дер.при оз. Исетском.1970182835Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Верх-Исетская волость
432. Исетская (Коптяки), деревня бывшая владельческая, при озере Исетском, дворов 20, жителей 107, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Верх-Исетская волость
3) д. Коптяки, при озере Исетском, шк. гр., распл.Верх-Исетское общество339089Мастеровые частных заводовъПравославные, единовер. и старообр.Русские 2017

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Верхняя Пышма
89613Коптякидеревня56°59'с.ш.60°26'в.д.O-41-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Среднеуральск
65757000106д Коптякидеревня

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