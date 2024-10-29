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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2196Исетская (Коптякова), дер.при оз. Исетском.1970182835Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
432. Исетская (Коптяки), деревня бывшая владельческая, при озере Исетском, дворов 20, жителей 107, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
3) д. Коптяки, при озере Исетском, шк. гр., распл.Верх-Исетское общество339089Мастеровые частных заводовъПравославные, единовер. и старообр.Русские 2017
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89613Коптякидеревня56°59'с.ш.60°26'в.д.O-41-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65757000106д Коптякидеревня