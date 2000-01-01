городской посёлок Мярьямаа, городской посёлок Мярьямаа, Märjamaa vald, Rapla maakond (на 2022) — Familio

Мярьямаа

Märjamaa vald, Rapla maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Гапсальский уезд, Мерьямская волость
2169.0Местечко Мерьяма25041-66МерьямскийМерьямаКанцелярия Младш. Помощника 4 уч., квартира уряди. 3 уч., почтово-телегр. отделение, Мерь-ямское Волостное правление, православн. приход. училище, больница, молочная ферм Показать все
2179.0Деревня Мерьяма20740264МерьямскийМерьямаОдна волостная школа и богадельня.

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Раплаский район
поселок городского типа Марьямаа4261458
Эстонская ССР, Раплаский район, Марьямааский сельсовет
поселок Марьямаа4261749

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Rapla maakond, Märjamaa vald
Märjamaa alevalev
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