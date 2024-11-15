слобода Хмелевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Хмелевка

Воротынский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Васильский уезд
слоб. Хмелевка8742

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Воротынский район
19493Хмелевкаслобода56°08'46°03'O-38-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Воротынский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Васильсурск
22621154106сл Хмелевкаслобода

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