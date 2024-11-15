деревня Володьки, Молодечненский район, Минская область (на 2021) — Familio

Володьки

Молодечненский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Радошковская волость
Володьки, ус. (Володковича), р. Чернявка, жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 4, у. гор. 59, в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Алехновичи 3 в.
Володьки, ус. (Володковича), р. Чернявка, жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 1, раз. см. пред.
Володьки, д., р. Чернявка, жит. 238 (128 м. 110 ж.), дес. 314, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Молодечненский район, Радошковичский сельсовет
д Володьки108

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Молодечненский район, Радошковичский сельсовет
д. Володьки31

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