Населенное место

Володьки, ус. (Володковича), р. Чернявка, жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 4, у. гор. 59, в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Алехновичи 3 в.

Володьки, ус. (Володковича), р. Чернявка, жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 1, раз. см. пред.