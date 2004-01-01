деревня Ярцево, деревня Ярцево, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Ярцево

Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о передаче крестьянином Подольского уезда, Красно-Пахорской вол. дер. Ярцевой Сергеем Андреевым Лизуновым крестьянину Орловской губ. дер. Давыдова Никифору Митрофано Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4601Ярцево, д. вл.при рч. Язовке и прудах.271137161144

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Московская губерния, Подольский уезд
Сц. Дровнино и Д. Ярцева15Хазиковы1772948

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Красно-Пахорская волость
Дер. Ярцево3213Московско-Киево-Воронежская железная дорога, станция Апрелевка. 1571
Имение Е. П. Бернацкой, при д. Дровнино и д. Ярцево 321413

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Троицкий административный округ
46096Ярцеводеревня55°24'с.ш.37°07'в.д.N-37-015
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