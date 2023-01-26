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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2016Ходяиново, с. вл.при р. Феловке.491535139140Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
762. Ходяйново, село бывшее владельческое, дворов 44, жителей 302, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Ходяйново село3378при реке Феловке5120920841736374ТокаревоЦерк. дер. постр в 1784 г., цер. шк., 2 куз. 2 мел. лавки и 1 хл. магазин
В Ходяйнове сторож. при кладбище3379при реке Феловке—1—136374Токарево
В Ходяйнове ус. церковкого прич.3380при реке Феловке—751236374Токарево
Г. Змеева влад. усадьба3381при реке Феловке—29204936374ТокаревоКвартира земского начал. и кузница
Г. Змеева лесная сторожка3382при реке Феловке—1—136374Токарево
Г. Змеева лесная сторожка3383при реке Феловке—11236374Токарево
Г. Змеева кирпичный заводъ3384при реке Феловке—1—136374Токарево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1499Ходяйновосело54°36'с.ш.39°10'в.д.N-37-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627476111с Ходяйновосело