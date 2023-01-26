село Ходяйново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Ходяйново

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
2016Ходяиново, с. вл.при р. Феловке.491535139140Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Токаревская волость
762. Ходяйново, село бывшее владельческое, дворов 44, жителей 302, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Токаревская волость
Ходяйново село3378при реке Феловке5120920841736374ТокаревоЦерк. дер. постр в 1784 г., цер. шк., 2 куз. 2 мел. лавки и 1 хл. магазин
В Ходяйнове сторож. при кладбище3379при реке Феловке1136374Токарево
В Ходяйнове ус. церковкого прич.3380при реке Феловке751236374Токарево
Г. Змеева влад. усадьба3381при реке Феловке29204936374ТокаревоКвартира земского начал. и кузница
Г. Змеева лесная сторожка3382при реке Феловке1136374Токарево
Г. Змеева лесная сторожка3383при реке Феловке11236374Токарево
Г. Змеева кирпичный заводъ3384при реке Феловке1136374Токарево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
1499Ходяйновосело54°36'с.ш.39°10'в.д.N-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Пионерское сельское поселение
61627476111с Ходяйновосело

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