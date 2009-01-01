деревня Устье, Чериковский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Устье

Чериковский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Чериковский уезд
Им. Устье48Тат. Ив. Понятовская128442

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Комаровичская волость
29Дер. Устьепроселочнойреч. ВолчассУстьевскому с. о. 91374335Комаровичск. пр. 9911
33Им. Устьешоссереч. Волчасседв. Н. Д. Понятовскому, прав. 111Комаровичск. пр. 9911

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Чериковский район, Речицкий сельсовет
д Устье115

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Чериковский район, Речицкий сельсовет
д. Устье77

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