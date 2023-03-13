Населенное место

Красочки, д., жит. 57 (31 м. 26 ж.), дес. 70, у. гор. 43 в., вол. пр. 17 в., ст. кв. 43 в., ст. ж. д. Неман 26 в.

Корытница, ф., жит. 9 (4 м. 5 ж.), дес. 36, у. гор. 49 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Неман 25 в.