деревня Плосково, деревня Плосково, Новосельская волость, Муромский уезд (на 1905) — Familio

Плосково

Новосельская волость, Муромский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело с разработкой перлюстрированных писем: Воронова Василия Андреевича из дер. Плосковой, Новосильской волости Муромского уезда к Гегечкори Евгению Петровичу (члену соци Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Муромский уезд
3509Плосково, д. вл.при рч. Плоскушке.55534104125

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Муромский уезд, Новосельская волость
1181. Плоскова, деревня бывшая владельческая, при реке Плоскуше, дворов 22, жителей 243, 2 стальн. зав.

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Муромский уезд, Новосельская волость
4167Плосково деревня25947179¾52¾4
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