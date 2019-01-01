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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По прошению домовладельца с. Плес Михайловской волости Мокшанского уезда Матвея Муразанова о возмещении убытков в сумме 325 руб. , понесенных им при постройке конюшен для Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Плес Михайловской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3537.
Протоколы общих собраний граждан села Плесса Михайловской волости Мокшанского уезда, анкеты на членов Михайловского волостного и сельских исполкомов. анкеты о выборах в С Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1090Плёсы, с. вл.при р. Мокше.1010105364394Церковь православная 1. Волостное правление. Ярмарка. Базар.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Плес24Мих. Пет. Обухов3002580
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
554. Плесы (Покровское), село бывшее владельческое, при реке Мокше, дворов 119, жителей 733, церковь православная, 3 лавки, 6 красилень, базар по четвергам, ярмарка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48000Плесссело53°29'44°27'N-38-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56645410101с Плесссело