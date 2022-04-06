село Комендантовка, село Комендантовка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Комендантовка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1710Комендантовка, д. вл.при рч. Кобелячке.243653176271Заводов 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
Д. Кошендантовка8Марья Рагниева11933

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Озерская волость
321. Комендантовка, деревня бывшая владельческая, дворов 33, жителей 234, питейный дом, лавка, 3 ветряных мельницы, винокуренный завод

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Озерская волость
59.0Комендантовка (Белевича) деревняКомендантовское крестьян собственников (Белевича).82248484110138120258
61.0Комендантовка (Ратиева) деревняКомендантовское крестьян собственников (Ратиева).82261607109174184358

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18313Комендантівкаселоцентр сільської радир-н КобеляцькийКомендантівська сільська рада
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