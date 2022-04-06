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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1710Комендантовка, д. вл.при рч. Кобелячке.243653176271Заводов 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
Д. Кошендантовка8Марья Рагниева119—33
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
321. Комендантовка, деревня бывшая владельческая, дворов 33, жителей 234, питейный дом, лавка, 3 ветряных мельницы, винокуренный завод
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
59.0Комендантовка (Белевича) деревняКомендантовское крестьян собственников (Белевича).82248484110138120258
61.0Комендантовка (Ратиева) деревняКомендантовское крестьян собственников (Ратиева).82261607109174184358
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18313Комендантівкаселоцентр сільської радир-н КобеляцькийКомендантівська сільська рада