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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
930Торско-Алексеевское (Казенноторское, Шахова), с. вл.при рч. Казенном Торце.553071291297Церковь православная 1. Заводов 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
237. Казенно-Торско-Алексеевское (Шахово), село бывшее владельческое, при реке Ка зенном Торце, дворов 134, жителей 730, волостное правление (уездный город в 50 верстах), Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Казенно-Торско-Алексеевское70367671710083232321564476
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-46145Шаховеселоцентр сільської ОТГр-н ДобропільськийШахівська сільська об'єднана територіальна громада