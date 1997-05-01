село Шахово — Familio

Шахово

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Октябрьское
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
930Торско-Алексеевское (Казенноторское, Шахова), с. вл.при рч. Казенном Торце.553071291297Церковь православная 1. Заводов 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Казенно-Торско-Алексеевская волость
237. Казенно-Торско-Алексеевское (Шахово), село бывшее владельческое, при реке Ка зенном Торце, дворов 134, жителей 730, волостное правление (уездный город в 50 верстах), Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Казенно-Торско-Алексеевская волость
село Казенно-Торско-Алексеевское70367671710083232321564476

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-46145Шаховеселоцентр сільської ОТГр-н ДобропільськийШахівська сільська об'єднана територіальна громада

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