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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1379Студенец, с. вл.при р. Атмисе.5523142452479Церковь православная 1. Волостное правление.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Нижеломовский уезд
С. Студенец7Княг. Варв. Вас. Долгорукова452—169
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
767. Студенец, село бывшее владельческое, при речке Атмисе, дворов 150, жителей 928, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, постоялый дво Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47906Студенецж.-д.ст.(нп)53°10'44°17'N-38-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56629443121ж/д ст Студенецжелезнодорожная станция