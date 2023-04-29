железнодорожная станция Студенец, железнодорожная станция Студенец, Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Студенец

Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1379Студенец, с. вл.при р. Атмисе.5523142452479Церковь православная 1. Волостное правление.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Нижеломовский уезд
С. Студенец7Княг. Варв. Вас. Долгорукова452169

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Кувакская волость
767. Студенец, село бывшее владельческое, при речке Атмисе, дворов 150, жителей 928, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, постоялый дво Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Каменский район
47906Студенецж.-д.ст.(нп)53°10'44°17'N-38-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Каменский муниципальный район, Сельское поселение Федоровский сельсовет
56629443121ж/д ст Студенецжелезнодорожная станция
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