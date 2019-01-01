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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Николаевка Дурасовской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4134.
Дело по ликвидации имения бывших владельцев Терновских в с. Николаевка Дурасовской волости Пензенского уезда. 1917–1919 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. О Показать все
Дело о Федосееве Василии Анемпористовиче, крестьянине с. Николаевки, Дурасовской вол., Пензенского у., привлеченном по 246 ст. Улож. о наказ. при Пензенском ГЖУ. 1903 г. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
27Николаевка, с. вл.при рч. Вязовке.23480241253Церковь православная 1. Завод овчарный. Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
31. Николаевка (Знаменка), село бывшее владельческое, при речке Вязовке, дворов 118, жителей 766, церковь православная, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48148Николаевкадеревня53°10'44°44'N-38-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56655434116д Николаевкадеревня