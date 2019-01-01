деревня Николаевка, деревня Николаевка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Николаевка

Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Николаевка Дурасовской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4134.
Дело по ликвидации имения бывших владельцев Терновских в с. Николаевка Дурасовской волости Пензенского уезда. 1917–1919 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. О Показать все
Дело о Федосееве Василии Анемпористовиче, крестьянине с. Николаевки, Дурасовской вол., Пензенского у., привлеченном по 246 ст. Улож. о наказ. при Пензенском ГЖУ. 1903 г. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
27Николаевка, с. вл.при рч. Вязовке.23480241253Церковь православная 1. Завод овчарный. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Дурасовская волость
31. Николаевка (Знаменка), село бывшее владельческое, при речке Вязовке, дворов 118, жителей 766, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пензенский район
48148Николаевкадеревня53°10'44°44'N-38-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Оленевский сельсовет
56655434116д Николаевкадеревня
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