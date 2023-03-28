деревня Савино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Савино

Городецкий муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Сиденье от детского стульчика, 1920-е гг. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд
1535Савино, д. удел.при рч. Узоле.281081620

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд, Больше-Песошнинская волость
1112. Савина, деревня бывшая удельная, дворов 8, жителей 39, 2 красильных завода

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Балахнинский уезд, Больше-Песошнинская волость
д. Савино70301212

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Городецкий уезд, Больше-Песошнинская волость
Савино дер.841Букинский72г. Городец1111161

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Городецкий район
103815Савинодеревня56°44'43°32'O-38-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, Сельское поселение Ковригинский сельсовет
22628422211д Савинодеревня

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