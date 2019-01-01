село Среднее, село Среднее, Верховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Среднее

Верховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина с. Среднее Среднинской вол. Новосильского у. Ефима Иванова Прилепского на постановление Новосильской уездной землеустроительной комиссии от 22 Показать все
Тетрадь вычислений по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Среднее Среднинской вол. Новосильского у. Ч. 2 (список домохозяев прилагается). 1911 г. // Го Показать все
Приговор сельского схода и полевой журнал землемера Гировского по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Среднее Среднинской вол. Новосильского у. (план в Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Среднее Среднинской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Среднее Среднинской вол. Новосильского у. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Опись 7. Дело 15а.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3181Средняя, д. каз.при пруде и колодце.2527135758793

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Среднинская волость
870. Среднее, село бывшее государственное, дворов 207, жителей 2171, волостное правление (уездный город в 25 верстах), школа, 2 лавки

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тульская губерния, Новосильский уезд, Среднинская волость
село Среднее

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Верховский район
63260Среднеесело52°50'с.ш.37°18'в.д.N-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Верховский муниципальный район, Галичинское сельское поселение
54608404116с Среднеесело
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