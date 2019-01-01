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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина с. Среднее Среднинской вол. Новосильского у. Ефима Иванова Прилепского на постановление Новосильской уездной землеустроительной комиссии от 22 Показать все
Тетрадь вычислений по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Среднее Среднинской вол. Новосильского у. Ч. 2 (список домохозяев прилагается). 1911 г. // Го Показать все
Приговор сельского схода и полевой журнал землемера Гировского по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Среднее Среднинской вол. Новосильского у. (план в Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Среднее Среднинской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Среднее Среднинской вол. Новосильского у. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Опись 7. Дело 15а.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3181Средняя, д. каз.при пруде и колодце.2527135758793
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
870. Среднее, село бывшее государственное, дворов 207, жителей 2171, волостное правление (уездный город в 25 верстах), школа, 2 лавки
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Среднее
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63260Среднеесело52°50'с.ш.37°18'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54608404116с Среднеесело