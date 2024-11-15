село Тепло-Троицкое, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Тепло-Троицкое

Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд
183Троицкое (Теплое), с. каз.при рч. Тепловке и ключах.606124336351Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Сарлейская волость
85. Троицкое (Теплое), село бывшее государственное, при речке Тепловке, дворов 146, жителей 640, церковь православная, 3 ветряных мельницы, кузница, водяная мельница

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Нижегородский уезд, Сарлейская волость
с. Троицкое130060138

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Оранская волость
Троицкое дер.395Арманихин.919Оранки4125858

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район
19408Тепло-Троицкоесело55°49'43°53'N-38-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Сельское поселение Богоявленский сельсовет
22630412146с Тепло-Троицкоесело

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