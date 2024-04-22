посёлок Московский, посёлок Московский, Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1913) — Familio

Московский

Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества конной мельницы и просорушки жителя села Московского Московской волости Воронежского уезда Вялых Василия Андриановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской о Показать все
Опись имущества конной просорушки жителя села Московского Московской волости Воронежского уезда Крахина Бориса Гавриловича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Дело по иску гр. с. Московского Московской волости Брысенкова Митрофана Семеновича к Долбилину Василию Макаровичу о разделе усадьбы. 1923 г. // Гос. архив Воронежской обл Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
124Московский (Сухая Форостань) (*), пос, каз.при р. Хворостани.40станов. кварт.174640683Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Московская волость
44. Московский, поселок бывший государственный, при речке Сухой Хворостани, дворов 202, жителей 1531, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православн Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Московская волость
Московское (Новопокровск., Сухая Хворост.)322селоМосковск.2791969

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Московская волость
село Московское
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