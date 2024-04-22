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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества конной мельницы и просорушки жителя села Московского Московской волости Воронежского уезда Вялых Василия Андриановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской о Показать все
Опись имущества конной просорушки жителя села Московского Московской волости Воронежского уезда Крахина Бориса Гавриловича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Дело по иску гр. с. Московского Московской волости Брысенкова Митрофана Семеновича к Долбилину Василию Макаровичу о разделе усадьбы. 1923 г. // Гос. архив Воронежской обл Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
124Московский (Сухая Форостань) (*), пос, каз.при р. Хворостани.40станов. кварт.174640683Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
44. Московский, поселок бывший государственный, при речке Сухой Хворостани, дворов 202, жителей 1531, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православн Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Московское (Новопокровск., Сухая Хворост.)322селоМосковск.2791969
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Московское