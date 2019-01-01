село Харитоновка, Перелюбский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Харитоновка

Перелюбский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Кузябаевская волость
Х. Харламова. Рус. Молокане4432Р. Таловка1751303041521
Николаевский уезд, Нижне-Покровская волость
Д. Харитоновка. Б. госуд. Переселенцы. Малорос. Прав.4555200115769326305

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Перелюбский район
52421Харитоновкасело51°41'с.ш.50°14'в.д.M-39-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Перелюбский муниципальный район, Нижнепокровское сельское поселение
63634425111с Харитоновкасело

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