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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2679Покровское, сел.при рч. Бобровке.957259717861788Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Паточный завод 1. Маслобойное заведение 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
672. Покровское, село бывшее государственное, при речке Бобровке, дворов 584, жителей 3270, волостное правление (уездный город в 95 верстах), церковь православная, школа, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Покровское16621970151135301230726084[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Покровское на р. Бобровке, прав. церк., министерское 2-х клас. учил. и церк.-прих. шк., народная библиотека и библ., попечит. о народ. трез., вол. правл., зем. станция Показать все Покровское общество96428932917Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские100—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
90278Покровскоесело57°22'с.ш.61°42'в.д.O-41-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65703000256с Покровскоесело