деревня Болобаново, деревня Болобаново, Займищевская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Болобаново

Займищевская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Болованово Займищевской волости Пошехонского уезда Василием Антоновым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1888–1890 гг. / Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
4982Болобаново, сц. вл.при колодце.252521312

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Займищевская волость
д. БолобановоVII. Крутецкое общество22255Давыдовский в Яловце приход
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