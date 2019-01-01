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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело судебного следователя Лодейнопольского уезда о смерти крестьянина деревни Лазаревская Оштинской волости Петрова Павла. 1861–1862 гг. // Центральный государственный и Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2698Лазаревская (Корданга), д.при колодцах.133¾7153849Часовня православная. Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
486. Лазаревская (Карданга), деревня бывшая государственная, дворов 15, жителей 105, часовня, мельница
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
15286. Лазаревская (Большая Карданга)РоксинскоеПри колодцах134½7До ближайшего поселения: смежны. До школы: ¼. До почтового отделения: 7. До пароходной пристани: 25. Крестьянское: 20. Не крестьянское: —. Крестьянское: 21. Не крестьянское: —. Крестьянское: 52. Не крестьянское: —. Крестьянское: 60. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
227420Кардангадеревня60°48'с.ш.35°30'в.д.P-36-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622444116д Кардангадеревня