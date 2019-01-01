деревня Карданга, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Карданга

Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело судебного следователя Лодейнопольского уезда о смерти крестьянина деревни Лазаревская Оштинской волости Петрова Павла. 1861–1862 гг. // Центральный государственный и Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд
2698Лазаревская (Корданга), д.при колодцах.133¾7153849Часовня православная. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, Оштинская волость
486. Лазаревская (Карданга), деревня бывшая государственная, дворов 15, жителей 105, часовня, мельница

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, Оштинская волость
15286. Лазаревская (Большая Карданга)РоксинскоеПри колодцах134½7До ближайшего поселения: смежны. До школы: ¼. До почтового отделения: 7. До пароходной пристани: 25. Крестьянское: 20. Не крестьянское: —. Крестьянское: 21. Не крестьянское: —. Крестьянское: 52. Не крестьянское: —. Крестьянское: 60. Не крестьянское: —.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
227420Кардангадеревня60°48'с.ш.35°30'в.д.P-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район, Оштинское сельское поселение
19622444116д Кардангадеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.