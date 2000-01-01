село Кошмановка, село Кошмановка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Кошмановка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
2006Тагамликь (Кошманова), д. вл.при рч. Сухом Тагамлике.3964191470515Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Старицковская волость
424. Тагамлик (Кошмановка), село бывшее владельческое, при речке Мокром Тагамлике, дворов 248, жителей 1575, церковь православная, почтовая станция, лавка, 27 ветряных ме Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18736Кошманівкаселоцентр сільської радир-н Машівськийсільрада Кошманівська
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