Населенное место

Щолко, им. (Деринговского), р. Вятка, оз. Щолно, жит. 38 (18 м. 20 ж.), дес. 928, у. гор. 41 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Бальбиново 28 в.