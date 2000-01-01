деревня Нарышкино, деревня Нарышкино, Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Нарышкино

Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1628Нарышкины подворки, д. каз.при безымянном протоке.322345215213

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Ново-Гаритовская волость
деревня Нарыккины Подворики Верещаг.«Козловская» п.-т кон.3232
деревня Нарышкины Подворики Вороновой«Козловская» п.-т кон.3232
деревня Нарышкинские Подворики государственных крестьян«Козловская» п.-т кон.3232

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Петровский район
64523Нарышкинодеревня52°44'40°09'N-37-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Петровский муниципальный район, Сельское поселение Успеновский сельсовет
68624470116д Нарышкинодеревня
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