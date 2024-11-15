село Мильцы, Волинська область (на 2018) — Familio

Мильцы

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ковельский уезд, Нецовская волость
802. Мельцы, местечко бывшее государственное, при реке Турии, дворов 17, жителей 89, муж. пр. монастырь с 2 церкви православных, домовая церковь православная, часовня, ду Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3266Мильціселор-н Старовижівськийсільрада Соколищенська

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