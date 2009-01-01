деревня Радчицк, Столинский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Радчицк

Столинский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Радчицкая волость
640. Радчицк, село бывшее владельческое, дворов 66, жителей 792, волостное правление, церковь православная, школа. В 6 верстах — хут. Руач, винокуренный завод, мельница

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Пинский уезд, Радчицкая волость
село Радчицк14831444018940477147989569575

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Витчевская волость
Радчицк, село132924633544925

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Столинский район, Радчицкий сельсовет
д Радчицк535

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Столинский район, Радчицкий сельсовет
д. Радчицк274

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