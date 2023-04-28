деревня Выглядовка, деревня Выглядовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Выглядовка

Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Выглядовка Елизаветинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3500.
Тарасов Илья Кузьмич, отставной рядовой д. Выглядовка Елизаветинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 546.
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1083Выглядовка (Мокшанские вершины), д. вл.при р. Мокше.131361225217

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Никольское, Азяса тож и Д. Мокшанския Вершины, Выглядовка тож32Елиз. Пет. Топорнина62651157
С. Никольское, Азяса тож и Д. Мокшанския Вершины, Выглядовка тож32Елиз. Пет. Топорнина62651157

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Елизаветинская волость
532. Выглядовка, деревня бывшая владельческая, при реке Мокше, дворов 62, жителей 523, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Мокшанский район
47806Выглядовкадеревня53°19'44°31'N-38-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Мокшанский муниципальный район, Сельское поселение Елизаветинский сельсовет
56645405111д Выглядовкадеревня
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