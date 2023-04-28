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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Выглядовка Елизаветинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3500.
Тарасов Илья Кузьмич, отставной рядовой д. Выглядовка Елизаветинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 546.
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1083Выглядовка (Мокшанские вершины), д. вл.при р. Мокше.131361225217
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Никольское, Азяса тож и Д. Мокшанския Вершины, Выглядовка тож32Елиз. Пет. Топорнина62651157
С. Никольское, Азяса тож и Д. Мокшанския Вершины, Выглядовка тож32Елиз. Пет. Топорнина62651157
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
532. Выглядовка, деревня бывшая владельческая, при реке Мокше, дворов 62, жителей 523, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47806Выглядовкадеревня53°19'44°31'N-38-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56645405111д Выглядовкадеревня