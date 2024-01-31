село Приветное, Волинська область (на 2018) — Familio

Приветное

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Владимирский уезд, Свинюхская волость
329. Свинюхи, местечко бывшее государственное, дворов 140, жителей 911, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, 2 еврейских молитвенных до Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Владимир-Волынский уезд, Свинюхская волость
местечко Свинюхи3931130216108141884297848532

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-2743Привітнеселоцентр сільської радир-н Локачинськийсільрада Привітненська

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