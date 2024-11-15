деревня Озерки, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Озерки

Княгининский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Княгининский уезд
2194Озерки большия, с. вл.при р. Урге.21½38½29128115Церковь православная 1. Училище.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Княгининский уезд
Сц. Малые Озерки. Д. Большия Озерки17Александ. Антон. Писарский119625
Сц. Малые Озерки. Д. Большия Озерки17Александ. Антон. Писарский119625

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Покровская волость
740. Малые Озерки, село бывшее владельческое, при реке Урге, дворов 52, жителей 275, церковь православная, школа, водяная мельница, постоялый двор, почтовая станция, кузн Показать все

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Княгининский уезд, Покровская волость
д. Б.-Озерки18622221
с. М.-Озерки4072121¼

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Крутецкая волость
Озерок село311Ивановский598Крутец19½118

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Княгининский район
18569Озеркидеревня55°41'45°15'N-38-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Княгининский муниципальный район, Сельское поселение Возрожденский сельсовет
22633416141д Озеркидеревня

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