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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2194Озерки большия, с. вл.при р. Урге.21½38½29128115Церковь православная 1. Училище.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Княгининский уезд
Сц. Малые Озерки. Д. Большия Озерки17Александ. Антон. Писарский119625
Сц. Малые Озерки. Д. Большия Озерки17Александ. Антон. Писарский119625
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
740. Малые Озерки, село бывшее владельческое, при реке Урге, дворов 52, жителей 275, церковь православная, школа, водяная мельница, постоялый двор, почтовая станция, кузн Показать все
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
д. Б.-Озерки18622221
с. М.-Озерки4072121¼
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Озерок село311Ивановский598Крутец3½7½19½118
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
18569Озеркидеревня55°41'45°15'N-38-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22633416141д Озеркидеревня