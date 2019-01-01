село Соломино, село Соломино, Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Соломино

Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Дмитровский уезд
1270Соломино (Соломенное), с. вл.при рч. Общерице.72047243255Церковь православная 1. Завод винокуренный. Маслобоень 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Соломенская волость
368. Соломино, село бывшее владельческое, при речке Общерице, дворов 63, жителей 478, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь православная, школа, парова Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Дмитровский уезд, Соломенская волость
Соломено (село)7Дмитровск

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Соломенская волость
село Соломено

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Дмитровский район
63590Соломиносело52°31'с.ш.35°15'в.д.N-36-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Дмитровский муниципальный район, Соломинское сельское поселение
54612431106с Соломиносело
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