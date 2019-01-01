село Новозахаркино, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Новозахаркино

Духовницкий муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1549Новозахаркино, сц. каз.при рч. Краснинькой.303595294291Православный молитвенн. дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Хлебновская волость
1030. Ново-Захаркино (Захаркино), село бывшее государственное, при речке Красненькой, дворов 123, жителей 870, церковь православная, старообрядческий молитвенный дом, шко Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Хлебновская волость
С. Ново-Захаркино. Б. госуд. Рус. и мордва. Прав. и старообр.4857Речка Красная17530197732751

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Духовницкий район
44396Новозахаркиносело52°10'с.ш.48°28'в.д.N-39-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Духовницкий муниципальный район, Новозахаркинское сельское поселение
63614442101с Новозахаркиносело

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