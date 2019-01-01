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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1549Новозахаркино, сц. каз.при рч. Краснинькой.303595294291Православный молитвенн. дом.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1030. Ново-Захаркино (Захаркино), село бывшее государственное, при речке Красненькой, дворов 123, жителей 870, церковь православная, старообрядческий молитвенный дом, шко Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Ново-Захаркино. Б. госуд. Рус. и мордва. Прав. и старообр.4857Речка Красная17530—197732751
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44396Новозахаркиносело52°10'с.ш.48°28'в.д.N-39-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63614442101с Новозахаркиносело