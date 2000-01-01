Нижние Ожимки
Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3474Хутор Ожимки, д. вл.при руч. Ожимках.4912142729
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Мценский уезд
Сц. Михайловское и Д. Ожимки86Ник. и Соф. Кар. Фон-Рутцен151728
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
6969Нижние ОжимкидеревняПавловский—Всего: 34. Крестьянского типа: 34.769517123.59.62.1Становой Колодезь, М.-К. ж. д. : 17,1 км.п. а. Богородицко-Становское: 9,6 км.—