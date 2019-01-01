хутор Дзениши, Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads (на 2019) — Familio

Дзениши

Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Иллукстский уезд, Волость Казимиришен
Казимиришен39311078165291329620сведений нет

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Augšdaugavas novads, Pilskalnes pagasts
Dzenīšiagrāk Daugavpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=131010

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