деревня Завозни, деревня Завозни, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Завозни

Ярцевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине Смоленской губ. Духовщинского уезда, Копырешинской волости дер. Заводней Дмитрии Варфоломееве Воронкове. /Прил. паспорт. В. А. Дмитриева/. // Гос. архив Рос Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
6440Завозня (Завозни), д. вл.при рч. Царевке.251573744

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
Д. Завозни30Конст. Алекс. Апухтин417

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Копыревщинская волость
169ЗавозниДеревня321563612 маслобойни.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Ярцевский район
214859Завознидеревня55°15'00"32°52'00"N-36-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Ярцевский муниципальный район, Капыревщинское сельское поселение
66658415116д Завознидеревня
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