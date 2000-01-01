село Мрясово, село Мрясово, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Мрясово

Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
VIII отделение. О сложении с башкир деревни Мрясовой, Кипчакской волости, Оренбургского уезда, 1060 руб. 37 коп. поземельных сборов. 1912 г. // Российский государственный Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
37Мрясева, д. башк.при рч. Куваире.755575191187Мечеть 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Кипчатская волость
164. Мрясева, деревня бывшая государственная, при речке Куваире, дворов 91, жителей 528, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Новосергиевский район
75034Мрясовосело52°09'с.ш.54°03'в.д.N-40-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Новосергиевский муниципальный район, Сельское поселение Кувайский сельсовет
53631413111с Мрясовосело
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