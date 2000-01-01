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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
VIII отделение. О сложении с башкир деревни Мрясовой, Кипчакской волости, Оренбургского уезда, 1060 руб. 37 коп. поземельных сборов. 1912 г. // Российский государственный Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
37Мрясева, д. башк.при рч. Куваире.755575191187Мечеть 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
164. Мрясева, деревня бывшая государственная, при речке Куваире, дворов 91, жителей 528, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
75034Мрясовосело52°09'с.ш.54°03'в.д.N-40-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53631413111с Мрясовосело