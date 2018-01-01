село Ингулец, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Ингулец

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по еврейской генеалогии

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
365Ингулец (Широкая), кол. евр.при рч. Ингульце.15060165730666Еврейския синогога и молитвенных домов 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Широковская волость
163. Ингулец, колония евреев, при реке Ингульце, дворов 136, жителей 1933, синагога, 3 еврейских молитвенных дома, школа, баз. еженедельно

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Херсонский уезд
Ингулец (сельское общество). Десятин: 5417.577133916032942

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-5051Інгулецьселор-н ШироківськийНоволатівська сільська об'єднана територіальна громада

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