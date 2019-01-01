село Семендяево, село Семендяево, Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Семендяево

Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Калязинский уезд
5170Семендяево, с. вл.при р. Жабне.232338126141Церковь православная 1. Ярмарка 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Калязинский уезд, Рыловская волость
504. Семендяево, село бывшее государственное, при реке Жабне, дворов 54, жителей 320, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, аптек Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Калязинский уезд, Семендяевская волость
село Семендяево

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Калязинский уезд, Семендяевская волость
67Семендяево72[...]

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калязинский район
129541Семендяевосело57°18'38°13'O-37-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калязинский муниципальный район, Семендяевское сельское поселение
28622434101с Семендяевосело
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