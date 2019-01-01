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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5170Семендяево, с. вл.при р. Жабне.232338126141Церковь православная 1. Ярмарка 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
504. Семендяево, село бывшее государственное, при реке Жабне, дворов 54, жителей 320, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, аптек Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Семендяево
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
67Семендяево72[...]
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
129541Семендяевосело57°18'38°13'O-37-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28622434101с Семендяевосело