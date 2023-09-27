деревня Сосновое Болото, Березинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Сосновое Болото

Березинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Игуменский уезд, Юревичская волость
Болото Сосновое, урочище13712101267

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Березинский район, Поплавский сельсовет
д Сосновое Болото13

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Березинский район, Поплавский сельсовет
д. Сосновое Болото21

Мы используем куки для улучшения работы сайта.