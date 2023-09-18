агрогородок Огаревичи, Ганцевичский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Огаревичи

Ганцевичский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Слуцкий уезд
Огаревичи75Свежинский31239131

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Круговичская волость
819. Озаревичи, село бывшее владельческое, дворов 26, жителей 408, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Круговичская волость
Огаревичи, деревня6381214243837
Огаревичи, имение914243837

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Ганцевичский район, Огаревичский сельсовет
д Огаревичи1133

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Ганцевичский район, Огаревичский сельсовет
аг. Огаревичи554

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