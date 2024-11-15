сельцо Жерихань, Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Жерихань

Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
3214Жерихань, сц. вл.при руч. Жерихане.471335189224

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Рождественская волость
Жерихань (сельцо)14Колпенское почтово-телеграфное отделение

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Ливенский уезд, Ленинская волость
50522ЖериханьдеревняРождественскийВсего: 140. Крестьянского типа: 140.34641075626.79.63.2Колпна, М.-К.-В. ж. д. : 21,3 км.п. а. Скородумовское: 9,6 км.Шк. I-ой ст.; лик/п.; к-т-з—III р.

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