село Владимировка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Владимировка

Хворостянский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
75Владимирское (Свинуха), с. вл.при рч. Свинухе и колодцах.117502079479 4Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Владимирская волость
23. Владимирское (Свинуха), село бывшее владельческое, при речке Свинухе, дворов 379, жителей 2377, волостное правление (уездный город в 110 верстах), церковь православна Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Самарский уезд, Владимировская волость
село Владимировка (Свинуха) 61288768152665327759424

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Владимирская волость
С. Владимировское. Б. помещ. Рус. Прав.79Р. Сухая Свинуха12012058220082056

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Хворостянский район
57163Владимировкасело52°42'с.ш.48°56'в.д.N-39-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Хворостянский муниципальный район, Сельское поселение Владимировка
36644403101с Владимировкасело

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