деревня Медведное, Ельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Медведное

Ельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Скородненская волость
Медведно, деревня155181520705
Медведно, имение511520705

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Ельский район, Скороднянский сельсовет
д Медведное61

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Ельский район, Скороднянский сельсовет
д. Медведное39

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