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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1666Гвоздевка, д. вл.при рч. Гвоздевке.25138146173
1667Панская Гвоздевка, слоб. каз.при р. Доне.28360345350
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
726. Панская Гвоздевка, слобода бывшая государственная, при реке Доне, дворов 93, жителей 835
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Панская Гвоздевка.2292слободаПанскогвоздев.1521014
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7951Гвоздевкасело51°50'с.ш.39°06'в.д.M-37-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20643440106с Гвоздёвкасело