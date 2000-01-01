деревня Дубки, деревня Дубки, Афанасьевская волость, Шуйский уезд (на 1905) — Familio

Дубки

Афанасьевская волость, Шуйский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Шуйский уезд
5546Дубки, д. вл.при рч. Внучке.1010337178

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Афонасьевская волость
868. Дубки, деревня бывшая владельческая, при речке Внучке, дворов 23, жителей 134, 2 овичнных завода, 2 ветряных мельницы

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Шуйский уезд, Афанасьевская волость
6509Дубки деревня1532911191
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