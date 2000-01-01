село Новоалександровка, Александрово-Гайский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Новоалександровка

Александрово-Гайский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Александрово-Гайская волость
1039. Нв. Александровка, деревня бывшая владельческая, при реке Большой Узене, дворов 252, жителей 1735, школа, лавка

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Александрово-Гайская волость
С. Новая Александровка. Б. удел. Рус. Прав. и сектант.488341625151145315781611

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, лександрово-Гайский район
43633Новоалександровкасело50°08'с.ш.48°35'в.д.M-39-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Александрово-Гайский муниципальный район, Новоалександровское сельское поселение
63602415101с Новоалександровкасело

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