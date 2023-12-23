деревня Николаевка 2, Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Николаевка 2

Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Полыковичская волость
38Ус. ГородокпроселочнойДв. Сверчковой, прав. 256Борсуковск. пр. 7
39Ус. Городокпроселочнойр. ДнепреДв. Крапцу, лют. 154Отмутского пр. 7
40Хут. Городокпроселочнойр. ДнепреДв. Сверчковой, прав. 144Отмутского пр. 7

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Могилевский район, Полыковичский сельсовет
д Николаевка 2628

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Могилёвский район, Полыковичский сельсовет
д. Николаевка 2627

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